“Il mio ex marito ha tentato di avvelenarmi”: 49enne portata in ospedale ingiuria e prende a calci e morsi i carabinieri

“Il mio ex marito ha tentato di avvelenarmi”. Questa, grosso modo, la comunicazione, fatta telefonicamente, al numero unico d’emergenza da una disoccupata quarantanovenne di Santa Margherita Belìce. La donna è stata subito soccorsa e con un’autoambulanza del 118 è stata trasferita all’ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca. Ad accorrere al pronto soccorso anche i carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della locale compagnia. Non c’era, del resto, neanche un secondo di tempo da perdere. Giunta al presidio sanitario, senza alcun motivo, la donna ha tentato di scappare a piedi, ma è stata subito inseguita e bloccata dai carabinieri che, nel frattempo, erano sopraggiunti. La quarantanovenne ha iniziato ad ingiuriare i militari e ad opporre, di fatto, resistenza con calci, graffi e morsi. I carabinieri sono riusciti, senza non poche difficoltà, a bloccarla e a riconsegnarla ai soccorritori che l’hanno subito fatta entrare in pronto soccorso.

I carabinieri non hanno avuto bisogno di cure mediche, di fatto sono rimasti illesi. La quarantanovenne residente a Santa Margherita di Belìce è stata però identificata e denunciata, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Sciacca. Dovrà, adesso, rispondere delle ipotesi di reato di ingiurie e resistenza a pubblico ufficiale.

Quale primo passaggio, inevitabilmente, la donna è stata sottoposta ad esami tossicologici. E gli accertamenti sanitari hanno permesso d’accertare che nel suo corpo non c’era affatto traccia di sostanze venefiche.

Tutto da accertare e chiarire, dunque, quanto è accaduto nella tarda serata di mercoledì fra Santa Margherita Belice e il pronto soccorso dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca. Il tempestivo intervento dei militari dell’Arma del nucleo Operativo e Radiomobile ha permesso, però, per fortuna, di evitare che la donna si allontanasse e dunque di chiarire che non le era stata somministrata nessuna sostanza che potesse avvelenarla.