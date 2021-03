Ex Lsu assunti a tempo pieno, Mazzara dell'Asp: "Sono percorsi che dovevano essere conclusi"

Stop al precariato per gli ex Lsu. Le procedure di stabilizzazione si sono concluse e per questo le figure professionali - secondo quanto fatto sapere dall’edizione odierna de La Sicilia, sono state assunte a tempo pieno.

"Si tratta di percorsi che dovevano essere portati a compimento – commenta Alessandro Mazzara, direttore amministrativo dell’Asp a La Sicilia - Il primo provvedimento riguarda la stabilizzazione nell’ambito della dotazione organica con 33 ore sul quale c’era l’impegno reciproco delle parti sindacale e pubblica, di completare l’iter con la definizione in aggiunta alle 33 ore delle 3 ore mancanti, in modo da stabilizzare il personale a tempo pieno, cioè a 36 ore e adesso, tutti hanno un rapporto full time. Stiamo procedendo - continua - con i concorsi per le direzioni di unità operativa complessa, vacanti e prive di titolare, rallentati dal Covid per via della composizione delle commissioni. Abbiamo anche fatto i concorsi per medici di Pronto soccorso, andati deserti, per medici cardiologi che non hanno sortito".