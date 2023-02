Escluso dal tirocinio per la nomina di giudice di pace e vice procuratore, ex dirigente Provincia vince ricorso

L’avvocato Ignazio Gennaro, già dirigente del Libero consorzio comunale di Agrigento, è stato ammesso al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e di vice procuratore onorario presso la Corte di appello di Palermo dopo essere stato precedentemente escluso. Gennaro ha vinto il ricorso con il patrocinio dell’avvocato Gaetano Caponnetto.

Il Consiglio superiore della magistratura ha così revocato in autotutela una propria precedente delibera disponendo l’ammissione di Gennaro e accogliendo le eccezioni formulate dall’avvocato difensore dopo l’esclusione dal tirocinio per le sedi prescelte per la carenza del requisito anagrafico.

Caponnetto aveva chiesto l’annullamento o la revoca del provvedimento di esclusione in adesione al principio sancito dal giudice amministrativo, il quale ha rilevato la illegittimità della disposizione del bando in quanto atta a integrare una inammissibile deroga al principio generale secondo cui, nelle procedure concorsuali, i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

Ritenute fondate le eccezioni, il Consiglio superiore della magistratura ha così ammesso l’avvocato Ignazio Gennaro al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e di vice procuratore onorario.