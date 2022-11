Ex cabine elettriche abbandonate e trasformate in discariche, Mareamico: "Abbattetele"

"Sparse in tutta Italia ci sono queste orribili costruzioni, realizzate nel tempo dall'Enel ed utilizzate come cabine elettriche, che rappresentano veri e propri ecomostri". A denunciarlo è l'associazione ambientalista Mareamico.

"Visto che che non servono più a nulla, sarebbe il caso di eliminarle - continua -, anche perchè sono diventate un punto di riferimento degli incivili che le hanno trasformate in discariche. Abbattetele". Sono numerosi gli esempi anche in provincia di queste strutture, alcune delle quali (come quella nella foto) si trovano nella zona di Zingarello.