Ex assessore aggredito da vandali, Galanti chiede più sicurezza

Ex assessore comunale aggredito da vandali, il sindaco di Licata Galanti, insieme alla sua giunta, esprime solidarietà e torna a chiedere misure significative per aumentare la sicurezza della città dell'Aquila.

"Mi sono sincerato delle condizioni di salute di Paolo Licata – dice Pino Galanti – che per fortuna ora sta meglio. Esprimo, anche a nome della giunta e del presidente del consiglio comunale, solidarietà e vicinanza all’ex assessore e ferma condanna per un gesto gravissimo. Non smetterò – aggiunge il sindaco Pino Galanti - di reclamare attenzione per il nostro territorio, da parte dello Stato e delle forze dell’ordine. Sono sicuro che la mia richiesta di ulteriore aiuto, di fronte all’emergenza che registriamo, sarà ascoltata. Se dovesse servire auspico anche l’invio dell’esercito. Non posso consentire che la mia comunità sia sottoposta a queste continue minacce, a questi continui attacchi. Bisogna fermare il dilagare della violenza”.