"Spettacolo organizzato senza rispettare le regole e con buttafuori 'illegali'": 5 denunciati

Due sono stati denunciati per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo, tre invece per inosservanza ai provvedimenti d'autorità. I poliziotti del commissariato di Canicattì hanno formalizzato alla Procura della Repubblica le denunce di quanti, la notte di San Silvestro, se ne sono fregati - stando alle accuse - delle regole.

Regole che servono per garantire sicurezza e ordine pubblico e dunque perfetta riuscita di ogni genere di evento.

A dover rispondere dell'ipotesi di reato di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo sono l'organizzatore dell'evento in piazza Dante a Canicattì e il responsabile della sicurezza. Nessuno dei due - questa l'accusa formalizzata a loro carico - avrebbe rispettato delle prescrizioni della commissione pubblici spettacoli. Nello specifico, non sarebbero state rispettate le prescrizioni sul numero degli addetti alla sicurezza, ma anche che una parte di questi addetti dovesse essere iscritta nelle liste della Prefettura. Del servizio di ordine pubblico e sicurezza si è occupato il commissario capo Gerlando Scimè, che coordina il commissariato di polizia di Canicattì-.

I tre denunciati per inosservanza ai provvedimenti d'autorità sono invece tre buttafuori che non avevano - stando sempre alle accuse formalizzate in Procura - nessuna licenza e che, a quanto pare, non avevano neanche i requisiti. La polizia ne aveva disposto l'allontanamento, ma durante la serata gli agenti del commissariato di Canicattì hanno accertato che hanno continuato a lavorare come addetti alla sicurezza.