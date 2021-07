Jazz, teatro e spettacoli all'alba: la Valle dei Templi si prepara per un'estate mitica

Un cartellone che miscela musica, spettacoli, teatro e cinema; che coniuga linguaggi e promuove nuove realtà locali. La Valle dei Templi da stasera prolunga il suo orario di visita fino alle 23 (dal lunedì al venerdì) e fino a mezzanotte, sabato e domenica.

Completato e definito nei dettagli il cartellone degli eventi che andranno avanti fino a settembre. Il 25 luglio riprendono le albe teatrali.

"La Valle dei Templi, in alcune giornate, sarà aperta quasi h24 - si legge in una nota di CoopCulture, il Parco si fermerà soltanto qualche ora della notte, visto che il cartellone accoglie spettacoli in notturna, itinerari guidati dalla luce delle “lucciole”, musica e cinema sotto i templi; e poche ore prima dell'alba, si entrerà di nuovo nella Valle addormentata per aspettare il sorgere del sole, tra percorsi teatrali e suggestioni declinate sull'unico tema del Risveglio nel Mediterraneo. Le visite divengono così una vera propria esperienza, sensoriale, sociale, persino enogastronomica".

Le albe alla Valle dei Templi quest'anno avranno un unico fil rouge, il risveglio sul Mediterraneo che vedrà protagonisti grandi interpreti e le loro compagnie: Marco Savatteri, Gaetano Aronica, Sebastiano Lo Monaco, la Fondazione Teatro Luigi Pirandello e la Casa del Musical.

La prima alba sarà il 25 luglio (e in replica il 22 agosto) e vedrà allestito Il Risveglio degli dei, il famoso spettacolo di Marco Savatteri con la Casa del Musical. Il 31 luglio - e in replica l'1, il 7 e l'8, il 21 e il 28 agosto - toccherà all’Iliade interpretata da Sebastiano Lo Monaco, sotto il tempio della Concordia. Il 15, 25 e 29 agosto il palcoscenico sarà invece tutto per Gaetano Aronica con gli attori della Fondazione Teatro Luigi Pirandello.