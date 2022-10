Evasione e reiterate violazioni alla misura cautelare: arrestato e portato in carcere

E’ per via delle reiterate violazioni, evasione compresa, alla misura cautelare dei domiciliari, con braccialetto elettronico, che è stato arrestato e portato alla casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento. A finire in cella, nei giorni scorsi, è stato un marocchino diciottenne. Il provvedimento di aggravamento della precedente misura cautelare, disposto dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Agrigento, è stato eseguito dai carabinieri della stazione di Licata.