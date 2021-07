Non è stato trovato in casa: ventinovenne denunciato per evasione dai domiciliari

Non è stato trovato in casa, laddove avrebbe dovuto perentoriamente stare perché sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Ha 29 anni il romeno, disoccupato, residente a Canicattì che è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento dai carabinieri. Ad effettuare il controllo alle 23,50 degli scorsi giorni sono stati i carabinieri dell'aliquota Radiomobile della compagnia dell'Arma di Canicattì. Accertata la violazione del provvedimento della Corte d'appello di Catanzaro, il giovane è stato deferito per evasione dagli arresti domiciliari.