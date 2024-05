"In giro per strada anziché stare ai domiciliari": denunciato 45enne

Avrebbe dovuto restare in casa e non allontanarsi, se non negli orari consentiti dal giudice. E avrebbe dovuto farlo perché era sottoposto alla detenzione domiciliare. In realtà, è stato trovato in giro - dagli agenti del commissariato di Licata - proprio negli orari in cui doveva stare a casa. Ed è per violazione della detenzione domiciliare, ossia per l'ipotesi di reato di evasione, che il quarantacinquenne licatese è stato denunciato alla procura della Repubblica di Agrigento.

I poliziotti del commissariato di Licata, sistematicamente, controllano quanti sono sottoposti a misure cautelari o quanti si trovano, appunto, in stato di detenzione domiciliare. Ed è proprio durante questi controlli che è stato accertato che il quarantacinquenne non era in casa negli orari in cui invece avrebbe dovuto esserlo.