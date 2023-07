"Evasione dagli arresti domiciliari", licatese assolto grazie ad una visura catastale

Accusato di evasione dagli arresti domiciliari, dove era stato collocato in esecuzione di un'ordinanza cautelare per maltrattamenti in famiglia, il licatese, F. B., di 59 anni, è stato assolto perché l'avvocato è riuscito a dimostrare che non era affatto scontato, nonostante il controllo delle forze dell'ordine, che l'uomo si fosse allontanato dalla sua abitazione, evadendo.

L'imputato ha sempre dichiarato di essere al piano di sopra, dove stava dormendo, durante il controllo della polizia. Ed è presentando una visura catastale, che dimostrava le due elevazioni della residenza, nonché grazie all'audizione degli uomini di pattuglia che effettuarono il controllo e che hanno confermato d'aver citofonato soltanto al primo piano per eseguire la verifica, che l'avvocato Gaspare Lombardo è riuscito a fare assolvere il licatese.

Il pubblico ministero aveva chiesto la condanna dell'imputato ad un anno e 4 mesi di reclusione. Il giudice ha 90 giorni per depositare le motivazioni.