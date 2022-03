“Non era in casa nonostante gli arresti domiciliari”, si aggrava la pena per 69enne che finisce in carcere

Non era in casa nonostante fosse agli arresti domiciliari: si aggrava la pena detentiva per un 69enne licatese che è stato portato in carcere.

A dare esecuzione al decreto di sospensione della misura alternativa della detenzione domiciliare mediante braccialetto elettronico, sono stati gli agenti del commissariato di polizia di Licata. L’uomo - I.P.G., queste le sue iniziali - era stato denunciato nei giorni scorsi per il reato di evasione e da questo episodio è scaturito poi l’aggravamento della pena.

Il 69 è stato così accompagnato alla casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo” in contrada Petrusa.