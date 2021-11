"Evase dai domiciliari dove scontava condanna per furto", aggravata la misura: 44enne portato in carcere

I carabinieri – quelli del nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Licata – hanno arrestato, in esecuzione di un’ordinanza di aggravamento della precedente misura cautelare, un disoccupato 44enne. L’uomo, nei giorni scorsi, era evaso dai domiciliari dove stava scontando una condanna per furto aggravato. Venne, appunto, arrestato e rimesso ai domiciliari. Per il reato di evasione, in sede di convalida dell'arresto, il giudice non dispose nessuna misura cautelare.

Lunedì pomeriggio è arrivata – dal tribunale di Sorveglianza di Agrigento – l’ordinanza di aggravamento della misura cautelare e l'uomo è stato dunque portato in carcere, al "Di Lorenzo" di Agrigento dove dovrà restare a disposizione dell'autorità giudiziaria.