Evade dai domiciliari e prova a raggiungere Parigi: arrestato a Milano

E' scappato dai domiciliari ed è salito su un treno diretto a Parigi, ma è stato scoperto e arrestato dalla Polfer. L'accaduto a Milano Porta Garibaldi, dove gli agenti hanno fermato l'uomo nel corso di un controllo.

A finire in manette un 31enne romeno proveniente dalla provincia di Agrigento, nella quale avrebbe dovuto scontare gli arresti domiciliari fino al 2023.

I poliziotti gli hanno chiesto biglietto e passaporto per identificarlo e, nonostante fosse in regola con la documentazione, dagli accertamenti in banca dati è risultato ai domiciliari nella sua casa in Sicilia.

Poiché sprovvisto di autorizzazione per allontanarsi dalla propria residenza nell'Agrigentino, il 31enne è stato arrestato per evasione.