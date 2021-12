"In centro con un pregiudicato e in possesso di oggetti per lo scasso, ma doveva stare ai domiciliari": arrestato

Avrebbe dovuto restare a casa dove era stato posto ai domiciliari. In realtà, si aggirava per le vie del centro storico di Canicattì, assieme ad un pregiudicato e in possesso di oggetti atti ad offendere e arnesi buoni per lo scasso. I poliziotti del commissariato della città dell'uva Italia hanno arrestato - per evasione dai domiciliari - S. L..

Dopo le formalità di rito, l'uomo è stato portato alla casa circondariale "Pasquale Di Lorenzo" di Agrigento dove dovrà restare a disposizione dell'autorità giudiziaria. Si tratta dello stesso uomo che, negli ultimi mesi, ha violato diverse volte la misura della detenzione domiciliare. Una persona che era stata già, più volte, denunciata alla Procura proprio per evasione.