Evade dai domiciliari e armato di spranga di ferro danneggia l'auto dell'ex moglie: arrestato

Il cinquantenne è scappato per le campagne, credendo di riuscire a far perdere le proprie tracce. Non aveva idea che in tanti hanno segnalato ai poliziotti – che stavano effettuando le ricerche dell’autore del danneggiamento - quali vie di fuga l’uomo stesse percorrendo

Evade dagli arresti domiciliari, dove era sottoposto a Porto Empedocle, si reca in contrada Monserrato e “armato” di spranga di ferro danneggia l’autovettura utilizzata dell’ex moglie. Non è stato affatto semplice, ma grazie alle indicazioni e dunque alla collaborazione della cittadinanza che ha indicato agli agenti la via di fuga utilizzata dall’esagitato, i poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento sono riusciti ad acciuffare il cinquantenne residente a Porto Empedocle. L’uomo è stato arrestato per evasione dai domiciliari e per danneggiamento aggravato.

Non è chiaro – non è stato reso noto – perché il cinquantenne voleva farla “pagare” all’ex moglie. Sembrerebbe essere però certo che, nella serata di venerdì, l’uomo si sia allontanato dall’abitazione dove era ai domiciliari – s’è configurata infatti la fattispecie di evasione – proprio per andare a danneggiare l’autovettura utilizzata dall’ex moglie. E con tanto di spranga di ferro s’è recato infatti in contrada Monserrato dove ha messo a segno il danneggiamento della vettura. Credeva verosimilmente di farla franca, ma non soltanto è stato lanciato l’Sos, ma tanti agrigentini hanno fornito un prezioso, quanto determinante, aiuto ai poliziotti della sezione Volanti.

Il cinquantenne è scappato per le campagne, credendo appunto di riuscire a far perdere le proprie tracce. Non aveva idea certamente che in tanti hanno segnalato ai poliziotti – che stavano effettuando le ricerche dell’autore del danneggiamento dell’autovettura – quali vie di fuga l’uomo stesse percorrendo. Ed è proprio al determinante contributo delle segnalazioni che gli agenti delle Volanti sono riusciti a rintracciare e, appunto, arrestare il cinquantenne.