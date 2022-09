E’ ai domiciliari ma si allontana da casa in più occasioni: 27enne arrestato e portato in carcere

Avrebbe dovuto stare – per effetto della misura cautelare – agli arresti domiciliari. Ma, in più circostanze, si parla quindi di reiterazione del reato, avrebbe violato la misura. Ad accertarlo, e segnalarlo alla Procura, sono state le forze dell’ordine. Ed adesso, il tribunale di Sorveglianza di Agrigento ha disposto – proprio per le reiterate violazioni – un aggravamento. Ha 27 l’empedoclino che, in esecuzione dell’ordinanza del tribunale di Sorveglianza, è stato arrestato e portato alla casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo” di contrada Petrusa, nella città dei Templi.

A dare esecuzione al provvedimento del giudice sono stati i carabinieri della stazione di Porto Empedocle. I militari ricevuta l’ordinanza, si sono subito mossi per rintracciare il ventisette che avrebbe dovuto essere, ed effettivamente era, a casa: ai domiciliari appunto. Gli è stato notificato il provvedimento di aggravamento che, verosimilmente, il giovane stesso, dopo le più violazioni, si aspettava ed è stato condotto in caserma. Dopo le formalità di rito, l’empedoclino è stato accompagnato al carcere “Di Lorenzo” dove dovrà, adesso, restare a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sistematicamente, anche più volte al giorno, le forze dell’ordine controllano tutti coloro che sono in stato di arresti o detenzione domiciliare. E ogni violazione viene, naturalmente, comunicata alla Procura che, a sua volta, specie se si tratta di evasione o di gravi violazioni, non può che chiedere l’aggravamento della misura.