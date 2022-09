Evade dai domiciliari e viene trovato in giro con delle forbici: 43enne arrestato

Si allontana, senza alcuna autorizzazione, dalla comunità dove era stato collocato per espiare la detenzione domiciliare e viene ritrovato, dai carabinieri, mentre passeggia per il centro, con in tasca un paio di forbici con lame lunghe 20 centimetri. E’ per l’ipotesi di reato di evasione dagli arresti domiciliari che i militari dell’Arma della tenenza di Favara hanno arrestato il quarantatreenne. Su disposizione del sostituto procuratore di turno, titolare del fascicolo d’inchiesta subito aperto, l’uomo è stato nuovamente collocato nella stessa comunità, sempre ai domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

Cosa facesse in giro, non poco distante da dove sorge la comunità dove era stato alloggiato, e con quelle forbici in tasca non è chiaro. Così come è un mistero dove e come il quarantatreenne sia riuscito a procurarsi quelle forbici d’acciaio che sono state, naturalmente, poste subito sotto sequestro.

A cosa dovevano servire quelle forbici? Come le ha recuperate? Chi lo ha aiutato? Qual era l’intenzione del quarantatreenne? Sono questi alcuni degli interrogativi che, inevitabilmente, si sono posti – e continuano a farlo – i carabinieri della tenenza di Favara che stanno, naturalmente, continuando ad investigare per fare chiarezza. Non filtrano indiscrezioni al riguardo, né da parte degli investigatori, né tantomeno dagli inquirenti. Non è chiaro, dunque, se il favarese quarantatreenne abbia o meno rilasciato delle dichiarazioni in merito.

I carabinieri, subito dopo aver bloccato il favarese, arrestandolo e ricollocandolo ai domiciliari, hanno controllato l’intera zona dove sorge la comunità e le vie limitrofe. Unico e solo l’obiettivo: verificare se fossero stati fatti dei danneggiamenti. E non ne sono stati affatto trovati. Voleva forse mettere a segno qualche rapina? O, peggio, voleva fare del male al qualcuno il quarantatreenne? Spetterà agli investigatori provare, laddove possibile, a fare chiarezza. Per intanto, appare scontato, che i carabinieri terranno d’occhio il detenuto-indagato per evasione. E questo, naturalmente, per evitare che possa anche tornare ad allontanarsi arbitrariamente, reiterando l’evasione dagli arresti domiciliari.