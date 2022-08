Era ai domiciliari per droga, è però evaso: 21enne finisce in carcere

Avrebbe dovuto stare agli arresti domiciliari dove era stato collocato dopo che era finito nei guai per spaccio di sostanze stupefacenti. Ma avrebbe, e forse anche più volte, violato le prescrizioni della misura cautelare. E' arrivato dunque un provvedimento di aggravamento della misura e dunque il ventunenne del Gambia è stato portato in carcere, al "Pasquale Di Lorenzo" di Agrigento. Ad emettere il provvedimento di aggravamento, per il reato di evasione, è stato il tribunale di Agrigento. Ad eseguirlo, rintracciando l'immigrato, arrestandolo e portandolo nella casa circondariale di contrada Petrusa, sono stati invece i poliziotti della sezione Volanti della Questura.