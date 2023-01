"Non è stato trovato in casa": denunciato 34enne per evasione dai domiciliari

Non è stato trovato in casa dove, invece, avrebbe dovuto stare per effetto della misura cautelare alla quale era sottoposto. Ha 34 anni il tunisino, residente a Canicattì, che è stato denunciato, alla Procura di Agrigento, dai carabinieri.

I militari dell'Arma dell'aliquota Radiomobile della compagnia di Canicattì hanno effettuato il controllo al domicilio del tunisino durante la notte fra domenica e lunedì. E appunto il trentaquattrenne non è risultato essere in casa, motivo per il quale è stata fatta la denuncia per evasione dai domiciliari.