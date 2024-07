Il braccialetto elettronico suona quasi ogni giorno: 43enne riportato in carcere

Il braccialetto elettronico suonava in continuazione. E dopo una serie di allarmi, l'avvocato Gaspare Lombardo, ipotizzando un malfunzionamento, aveva chiesto e ottenuto la sostituzione. Ma anche il nuovo braccialetto elettronico, a un certo punto, ha iniziato a suonare talvolta, in alcune ore del giorno. Per le forze dell'ordine, che sistematicamente sono accorse nell'abitazione di campagna, così come per il pm, quegli allarmi non sarebbero stati altro che l'allert di evasioni dai domiciliari. E dopo, la prima, la seconda, la terza e forse quarta circostanza, giovedì è arrivato il provvedimento di aggravamento. Il quarantatreenne licatese dai domiciliari, dove era stato posto dopo l'arresto scattato perché trovato in possesso di un chilo e 200 grammi di cocaina, è stato portato in carcere.

Il licatese è stato anche denunciato, in stato di libertà, alla procura della Repubblica di Agrigento per abusivismo edilizio. Le forze dell'ordine hanno trovato, nella parte retrostante all'abitazione, una piscina. Un'opera che prima non c'era e che sarebbe stata realizzata senza alcuna autorizzazione.

AgrigentoNotizie è anche su Whatsapp. Seguici sul nostro canale.