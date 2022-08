Disoccupato evade dalla comunità e viene trovato al supermercato, minorenne sparisce invece nel nulla

Uno, un trentenne disoccupato, si è arbitrariamente allontanato dalla struttura dove era agli arresti domiciliari. L’altra, una minorenne, è scappata invece dalla comunità dove era stata collocata dal tribunale per i minori di Napoli. Il primo è stato ritrovato, dai carabinieri, in un supermercato di via Generale Giangreco, è stato bloccato e subito denunciato alla Procura di Agrigento. L’ipotesi di reato contestata è, naturalmente, evasione dai domiciliari. E non è escluso che nei prossimi giorni possa anche arrivare, a suo carico, un aggravamento della misura dei domiciliari che era stata imposta dal tribunale. Della minorenne, una quindicenne, nonostante le ricerche dei militari dell’Arma non è saltata fuori, almeno fino ad ieri mattina, nessuna traccia. Trattandosi di una ragazzina, senza aspettare oltre, i carabinieri hanno anche avviato le procedure per attivare il piano di ricerche persone scomparse.

Accade frequentemente, purtroppo, e non soltanto a Canicattì, che gli ospiti delle strutture – siano agli arresti domiciliari o in affidamento – si allontanino. Scattano, naturalmente, le ricerche e, quasi sempre, le forze dell’ordine riescono a rintracciare la persona. Esattamente per come è avvenuto, proprio a Canicattì, per il trentenne disoccupato che anziché stare nella struttura dove era stato collocato, ha pensato bene di uscire e andare al supermercato. Forse sarebbe rientrato, magari anche con la spesa in mano. Ma i carabinieri lo hanno controllato, bloccato e riaccompagnato nella struttura dalla quale, senza alcuna autorizzazione o permesso, s’era allontanato. E’ stata poi formalizzata la denuncia, in stato di libertà, alla Procura per evasione. Tanto gli indagati o le persone che sono in stato di detenzione domiciliare in apposite strutture vengono sistematicamente controllate dalle forze dell’ordine, esattamente come coloro che invece si trovano nelle loro abitazioni. A segnalare gli allontanamenti, e dunque le evasioni, sono però, nella maggior parte dei casi, i responsabili delle strutture.