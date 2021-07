Referendum sull'eutanasia legale, via alla raccolta firme al Comune

A partire da oggi, 12 luglio, nei locali dell’ufficio elettorale di Licata, sarà possibile procedere alla sottoscrizione dei moduli per la raccolta firme a sostegno della proposta di referendum "Eutanasia Legale". Obiettivo del referendum, promosso dall’associazione Luca Coscioni, è quello di raccogliere 500mila firme necessarie per poter indire appunto un referendum per la creazione di una legge che consenta ad ognuno di scegliere sulla propria vita.

I cittadini interessati alla sottoscrizione dovranno presentarsi all’Ufficio elettorale di corso Roma (ex convento del Carmine), dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13, con un documento di riconoscimento in corso di validità. La raccolta delle firme si concluderà il 30 settembre 2021.