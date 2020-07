Lotta alla guida in stato di ebbrezza: in tre sorpresi con valori oltre la soglia

Contrasto della guida in stato ebrezza, in tre sorpresi al volante in condizione di alterazione alcolica. scattano le denunce. La Polizia di Stato, in questi giorni, ha messo in campo dei controlli specifici che hanno permesso di individuare delle persone, tutte tra i 20 e i 30 anni, che stavano guidando nonostante avessero valori di alcol superiori al dovuto.

I posti di blocco si sono tenuti a San Leone e gli agenti della Polizia stradale hanno denunciato tre persone trovate con valori di alcol tra 0,96 e 1,58 grammi litro. I denunciati stati sorpresi anche a procedere contromano e senza assicurazione ai mezzi, mentre un quarto soggetto, un 49enne di Agrigento, è stato sanzionato perchè sprovvisto di patente in quanto mai conseguita. Due le auto poste a sequestro o a fermo amministrativo.