Il film di Placido su Pirandello, conclusi i casting e reclutate comparse tutte agrigentine: piazza Municipio non chiude

Si sono presentati in circa 400 ai casting per reclutare le comparse da inserire nel cast di “Eterno visionario”, il nuovo film di Michele Placido che racconta parte della vita di Luigi Pirandello. Lo scrittore del Caos sarà interpretato da Fabrizio Bentivoglio.

Le riprese del film sono cominciate a Roma l’11 settembre scorso e presto si girerà anche ad Agrigento. Le selezioni delle comparse per il set agrigentino sono state, come prevedibile, un grande successo. Si sono svolte il 3 e 4 ottobre nel foyer del teatro Pirandello. Inizialmente erano previste tre giornate di attività, poi ridotte a due. Sono state scelte diverse persone, tutte residenti nella città dei templi.

Intanto il Comune ha revocato, per cessato bisogno, l’ordinanza che imponeva anche oggi (giovedì 12 ottobre) la chiusura al transito veicolare in piazza Municipio. Nei giorni precedenti, infatti, con l’arrivo di alcuni camion, erano state avviate le operazioni di scarico merci in vista delle riprese in programma nell’ultima decade di ottobre. Tali attività di natura logistica sono già state ultimate.

“Eterno Visionario”, liberamente ispirato al libro “Il gioco delle parti, vita straordinaria di Luigi Pirandello” (Longanesi) di Matteo Collura (che firma la sceneggiatura con Michele Placido e Toni Trupia), offre uno sguardo penetrante su una particolare fase della vita dello scrittore premio Nobel. Rivela le sfumature dell’umanità, le passioni ardenti, le ossessioni e l'intimità più profonda dell'artista. Questo capitolo della sua vita è caratterizzato da un amore travolgente e inarrivabile per Marta Abba (interpretata da Federica Luna Vincenti), oltre che da un rapporto tempestoso con la follia della moglie Antonietta Portulano (Valeria Bruni Tedeschi).

Il film esplora il mondo emotivo di un uomo con legami conflittuali con i suoi tre figli Stefano (Giancarlo Commare), Lietta (Aurora Giovinazzo) e Fausto (Michelangelo Placido), un rapporto controverso con il fascismo e il sogno di un amore assoluto. Il racconto si snoda attraverso scenari affascinanti che abbracciano Roma, la Stoccolma dei Nobel, la vivace Berlino dei cabaret di Kurt Weill, la Sicilia rurale degli zolfatari e dei paesaggi ancestralmente suggestivi, la Milano incantata dei primi del Novecento e l'America che ha consacrato il suo genio sia a Hollywood che a Broadway. L'obiettivo è restituire un ritratto autentico e vivido di Pirandello mai visto prima sul grande schermo, catturando il tormento e la forza di un personaggio di immenso talento, un eterno visionario appunto, implacabile, capace di trasformare la sua infelicità in arte. Michele Placido, oltre a firmare la regia, recita nel ruolo di Saul Colin, agente e collaboratore di Pirandello.