Operazione antimafia a Santa Margherita, il sindacato di polizia Mp: “Le istituzioni ci sono e fanno il loro dovere”

Sull'operazione antimafia portata a termine a Santa Margherita di Belìce interviene il sindacato dei poliziotti democratici e riformisti Mp con il segretario generale Antonino Alletto. "Non ci stancheremo mai di ripetere in tutte le sedi opportune - afferma Alletto - che l'attività antimafia si fa con i fatti e non solo con le parole, per tale ragione non possiamo esimerci dall'esternare il nostro plauso ai colleghi delle Questure di Palermo e di Agrigento che hanno effettuato l'operazione congiuntamente allo SCO e al Sisco, Sezione Investigative del Servizio Centrale Operativo.

L'operazione di Polizia Giudiziaria, con l'emissione di ben 5 custodie cautelari, ha fatto luce sul controllo e la gestione illecita delle attività agro-pastorali nei paesi di Santa Margherita del Belice, Montevago e Sambuca di Sicilia fino a Contessa Entellina (Palermo), segno inequivocabile della presenza delle istituzioni. La mafia rurale è sempre apparsa la più insidiosa e pericolosa, ma tutto si può sconfiggere, specialmente se c'è collaborazione da parte di chi è vittima delle minacce di questi soggetti, paragonabili a parassiti della società produttiva ed onesta di questa terra. La Polizia di Stato è al servizio della gente h. 24, con interventi mirati rispetto alla gravità delle denuncie che i cittadino sentono di voler rappresentare. Nel 2024 nessuno deve subire l'aggressione mafiosa, la compiacenza è complicità, l'omertà è complicità, occorre reagire con fermezza perché lo Stato c'è.

La Polizia di Stato non ha mai abbassato la guardia nei confronti del crimine, sia esso organizzato che comune, la gente deve fidarsi delle istituzioni e collaborare, nessuno deve voltarsi dall'altra parte facendo finta di non sentire e di non vedere, ognuno di Noi ha l'obbligo civile e morale di fare la propria parte deve sentire forte in se l'obbligo di denunciare i criminali, e s ele condizioni non lo permettono, anche in forma anonima, tutto può servire per aiutare l'azione costante delle forze di Polizia.