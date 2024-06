"Si nun mi duni i sordi entro iornu 26, t'ammazzu": madre e figlio le vittime dell'estorsione per saldare il debito di droga

Sono madre e figlio, rispettivamente di 39 a e 19 anni, le vittime degli episodi di tentata e consumata estorsione verificatisi a Licata. Reati che insieme alle accuse di lesioni personali e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti hanno fatto eseguire, ai carabinieri, 5 ordinanze di custodia cautelare emesse dal gip Giuseppa Zampino del tribunale di Agrigento su richiesta della procura. Complessivamente 6 gli indagati, fra i quali un egiziano di 23 anni che è indagato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I 5 licatesi destinatari dell'ordinanza sono indiziati di aver minacciato la 39enne: se non avesse pagato il presunto debito della droga acquistata originariamente per 500 euro, poi diventati mille a causa del mancato pagamento, il debito sarebbe ulteriormente aumentato. Di fatto, stando all'accusa di estorsione, avrebbero costretto la donna a pagare soldi non dovuti, procurando a se un ingiusto profitto. E con questa minaccia la donna sarebbe stata costretta a consegnare loro la carta di inclusione e il pin.

Lo scorso fine marzo, in tre sarebbero entrati nell'abitazione della licatese che sarebbe stata schiaffeggiata, mentre sulla testa del figlio sarebbe stata scaraventata una sedia. Il ragazzo finito per terra è stato bersaglio di pedate in pieno volto e poi sarebbe stato colpito - anzi infilzato - con una forchetta sempre in testa. Madre e figlio infine sarebbero minacciati di morte, se solo si fossero rivolti ai carabinieri. La presunta minaccia è stata chiara: "Si nun mi duni i sordi entro iornu 26, t'ammazzu e addiventanu mille".

La custodia cautelare in carcere è stata disposta per Melchiorre Antona (nato nel marzo 2023). Ai domiciliari invece l'omonimo nato nell'aprile dello stesso anno. Obbligo di dimora a Licata per un altro Melchiorre Antona (nato nel dicembre del 2005), Maria Pia Cavaleri di 21 anni e Mario Lo Giudice, 21 anni, difeso dall'avvocato Gaspare Lombardo. I tre giovani non dovranno allontanarsi da casa dalle ore 20 alle 7 dell'indomani. Durante le perquisizioni domiciliari, i militari dell'Arma hanno sequestrato quasi 3 chili di marijuana e 45 grammi di hashish, oltre a una pistola giocattolo senza tappo rosso.

