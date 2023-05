"Estorsione continuata in concorso", devono scontare 6 anni e 8 mesi: due arresti

Estorsione continuata in concorso. E' per questo reato che Antonino Santamaria, 50 anni, e Vincenza Monica Faraci, di 47, entrambi di Licata, sono stati condannati a 6 anni e 8 mesi di reclusione ciascuno. Ad emettere la sentenza è stata la Corte d'appello di Palermo. I carabinieri, mercoledì pomeriggio, li hanno arrestati. E lo hanno fatto in esecuzione di ordini di carcerazione emessi dalla Procura della Repubblica di Agrigento. I due licatesi, dopo le formalità di rito, sono stati portati alla casa circondariale "Pasquale Di Lorenzo" di Agrigento.

I due provvedimenti d'arresto sono scaturiti appunto dalla sentenza di condanna della Corte d'appello di Palermo per il reato che sarebbe stato commesso a Licata tra luglio e agosto del 2016.