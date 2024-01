"Calci e pugni alla madre per estorcerle i soldi della droga": 37enne salvato dalla prescrizione

"Il percorso di resipiscenza dell’imputato, la consapevolezza degli errori e il comportamento esemplare dopo un iter riabilitativo" hanno fatto venire meno la recidiva.

Il tribunale, quindi, ha dichiarato la prescrizione dei reati nei confronti di S.A., 37 anni, di Agrigento, accusato di estorsione ai danni della madre, maltrattamenti e lesioni personali.

La vicenda trae origine dalle denunce sporte dalla donna nei confronti del figlio che, secondo la sua versione, l'avrebbe aggredita con calci e pugni procurandole lesioni personali, distruggendo e danneggiando la casa e gli arredi, minacciandola di morte e costringendola a dargli i soldi per l’acquisto di sostanze stupefacenti.

Gli episodi di maltrattamenti sarebbero stati reiterati tanto che la donna sarebbe stata costretta ad abbandonare la propria abitazione e rivolgersi alle forze dell'ordine.

Il pubblico ministero aveva chiesto la condanna a 6 anni di reclusione. Il giudice Manfredi Coffari, tuttavia, come sostenuto dal difensore dell'imputato, l'avvocato Barbara Garascia, ha emesso una sentenza di non doversi procedere per avvenuta prescrizione ritenendo che il ravvedimento avesse fatto venire meno l'aggravante della recidiva con la conseguenza che i reati non erano più punibili.