"Estorsioni per comprare la droga", il pm chiede condanna a 3 anni e mezzo di reclusione

Tre anni e mezzo. Questa la pena chiesta, durante la requisitoria del pm, per un ventenne canicattinese che avrebbe cercato di estorcere denaro ai propri genitori e ai parenti in generale, utilizzando un coltello, per racimolare soldi e comprare droga. Il ragazzo è sotto processo - secondo quanto riporta oggi il quotidiano La Sicilia - dinanzi al collegio del tribunale di Agrigento, presieduto dal giudice Alfonso Malato, a latere Quattrocchi e Zampino.

Il legale del ragazzo ha invece chiesto l'assoluzione o, al massimo, la derubricazione del reato in maltrattamenti in famiglia. Il tribunale ha rinviato al prossimo 15 settembre per la lettura del dispositivo di sentenza.