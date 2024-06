"Maltratta ed estorce denaro ai genitori per comprare la droga": 35enne in carcere

È stato portato in carcere, al "Pasquale Di Lorenzo" di Agrigento, il trentacinquenne di Licata indagato per maltrattamenti in famiglia ed estorsioni in danno dei genitori. Il licatese era già sottoposto all'obbligo di dimora, con prescrizione di restare a casa dalle ore 20 alle 7 del mattino. Nei giorni scorsi gli era stato anche applicato il braccialetto elettronico. Ieri, eseguendo il provvedimento di aggravamento della misura cautelare, i carabinieri lo hanno trasferito in carcere.

Il trentacinquenne, difeso dall'avvocato Gaspare Lombardo, avrebbe fatto vivere l'inferno ai propri genitori, maltrattandoli in continuazione per avere i soldi necessari a comprare la droga.

