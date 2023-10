Esposto sulla sanità saccense, è giallo: 10 sindaci ritrattano la sottoscrizione

Dieci dei 14 sindaci che solo ieri hanno sottoscritto la propria adesione ad un esposto inviato alla procura della Repubblica di Sciacca e alla Corte deiconti rispetto a presunti malfunzionamenti dell'ospedale "Giovanni Paolo II" hanno adesso annunciato di voler ritirare la propria sottoscrizione dal documento.

Si tratta dei sindaci di Burgio, Caltabellotta, Cattolica Eraclea, Montallegro, Sambuca di Sicilia, Santo Stefano Quisquina, Villafranca Sicula, Cianciana, Lucca Sicula e Menfi.

"Il documento che avevamo firmato ieri - scrivono i sindaci - ci era stato presentato come una richiesta di intervento alla Regione per migliorare i servizi ospedalieri, non come un esposto alla magistratura".