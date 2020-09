Via Atenea ostaggio della movida selvaggia, i residenti presentano esposto

Continue risse, rifiuti ovunque: i residenti di via Atenea e delle strade collegate come via Pirandello, Cesare Battisti, discesa Celauro, San Francesco, cortile Modica, e vicolo San Pietro si rivolgono a Procura, Prefettura e Questura per chiedere misure decise per fermare il degrado.

In particolare gli stessi denunciano ripetuti episodi di disturbo della quiete pubblica ma anche danneggiamenti, pericoli per l'incolumità pubblica e la vendita in modo diffuso di droga a giovani e giovanissimi.

Sono una trentina gli abitanti che hanno firmato l'esposto, che tra le altre cose evidenzia la presenza di gravi condizioni di tipo igienico-sanitario, stante che in molti urinano e vomitano per strada.

Una situazione ormai non più tollerabile rispetto alla quale comunque le forze dell'ordine hanno avviato una stretta importante ai controlli a partire già da questo week end sia per evitare gli assembramenti che per sanzionare comportamenti violenti o degradanti.

"Ormai è diventato impossibile persino dormire", denuncia un residente su Facebook dopo aver postato un video di giovani che cantano, verosimilmente in stato di alterazione alcolica, per strada.