Prima uscita pubblica dell'auto del giudice Livatino, il custode: "Non mi sentivo di guidarla"

La Ford Fiesta amaranto è rimasta per tre decenni in un magazzino di via Ciro Menotti e fino a domani sarà in mostra nel cortile del complesso culturale “San Domenico” di piazza Dante

Sul parabrezza ci sono ancora i contrassegni dell'assicurazione e del bollo con scadenza dicembre 1990, mancano però i segni dell'atroce delitto.

La Ford Fiesta rossa del beato giudice Rosario Livatino per la prima volta è stata esposta al pubblico. In questi lunghi 30 anni è stata custodita dal signor Angelo Terrana, 91 anni esattore in pensione che si è preso cura dell'auto con la quale il magistrato canicattinese faceva la spola con il palazzo di Giustizia di Agrigento. Era stato il papà di Livatino, Vincenzo a far cambiare il lunotto posteriore che era andato in frantumi e a far eliminare dalla carrozzeria i fori dei proiettili esplosi dai killer quella mattina del 21 settembre 1990 sulla statale 640. L'auto è rimasta in un magazzino di via Menotti subito dietro l'abitazione di via Regina Margherita della famiglia Livatino.

Oggi, dopo 31 lunghi anni di buio, la Ford Fiesta è tornata a percorrere le strade di Canicattì, scortata dai Carabinieri ha attraversato i vicoli del quartiere San Domenico per poi giungere nel centro culturale di piazza Dante dove, nell'ambito del festival della legalità “Collegamenti” sarà esposta al pubblico fino a domani, domenica 25 settembre.