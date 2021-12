Esplosione di via Trilussa, Patronaggio: "E' il momento dei soccorsi, domani accerteremo cosa è accaduto"

"Questo è il momento dei soccorsi. Domattina, quando interverrà la squadra speciale dei vigili del fuoco da Palermo, interverrà anche la Procura. Al momento abbiamo notizie di dispersi, dobbiamo aspettare e capire".

Lo ha detto il procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio in merito all'esplosione che ha devastato via Trilussa a Ravanusa. Ovviamente la Procura aprirà un fascicolo d'indagine sulle cause del crollo finalizzato a scoprire cosa sia accaduto e cosa possa aver provocato un'esplosione di questa portata che, è questo il timore, possa essere costata delle vite umane.