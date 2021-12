L'esplosione e il crollo delle palazzine di via Trilussa, il comandante dei carabinieri: "Mi sono ritrovato davanti la scena di un bombardamento"

Il luogotenente Salvatore Turturici: "Conoscevo tutte le persone che sono state vittime di questa tragedia. In modo particolare, la dottoressa Scibetta che è responsabile dei Servizi sociali del Comune. In estate abbiamo più di 8 mila ravanusani residenti all'estero, in Germania, in Francia, che tornano. Se fosse accaduto in estate il bilancio sarebbe stato ben diverso"

"Quando sono arrivato in via Trilussa mi sono trovato davanti la scena di un bombardamento. C'erano dei focolai accessi, mentre a valle di via Trilussa c'era una perdita di gas che consentiva la permanenza solo con maschera anti-gas. Sono arrivati i vigili del fuoco e abbiamo subito provveduto a far allontanare le persone che abitavano nelle case circostanti. Ho capito subito che, sotto le macerie, c'erano persone di mia conoscenza. Non abbiamo potuto cercare subito queste persone perché la cosa prioritaria era mettere in sicurezza la zona". Lo ha detto, ad AgrigentoNotizie, il luogotenente Salvatore Turturici, comandante da più di un ventennio della stazione dell'Arma dei carabinieri di Ravanusa.

"Conoscevo tutte le persone che sono state vittime di questa tragedia. In modo particolare, la dottoressa Scibetta che è responsabile dei Servizi sociali del Comune di Ravanusa - ha spiegato il luogotenente Turturici - . In questo quartiere non mi risulta, stamani, una fuga di gas, ma so che sono intervenuti in un altro quartiere che, d'estate, è più popolato. Abbiamo più di 8 mila ravanusani residenti all'estero, in Germania, in Francia, che in estate tornano. Se fosse accaduto in estate il bilancio sarebbe stato ben diverso".