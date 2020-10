Deve espiare la pena di due anni e dieci mesi, canicattinese in carcere

Un canicattinese dovrà espiare una pena residua di due anni 10 mesi e 6 giorni di reclusione, oltre al pagamento di mille euro con pena accessoria. Si tratta di T.V., 40enne di Canicattì. I poliziotti in esecuzione all’ordine di carcerazione emesso dalla Procura delle Repubblica, hanno accompagnato l’uomo alla casa circondariale di Sciacca. Il canicattinese si è reso colpevole per “per reiterati reati di rapina in concorso, porto di armi od oggetti atti ad offendere perpetrati ai danni del titolare di un esercizio di rivendita tabacchi".

