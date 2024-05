Esorcismi e preghiere di guarigione, nuovo decreto dei vescovi siciliani: ecco tutte le regole da seguire

Quando si parla di esorcismi o rituali collettivi che spesso finiscono per trascendere la fede religiosa, bisogna sempre agire con estrema cautela. Perdere di vista la sottile linea che separa la realtà dalla suggestione non è facile, con il concreto rischio che il fanatismo si trasformi in un serio pericolo. La strage di Altavilla Milicia ne è l’esempio concreto e cronologicamente più recente.

Ora la Conferenza episcopale siciliana (Cesi) diffonde un apposito decreto, firmato dai vescovi siciliani, che regola non solo gli esorcismi ma anche le cosiddette “preghiere di guarigione e di liberazione”.

Si tratta di un documento offre indicazioni per una sana vita spirituale che “blocca l'influsso del demonio”, fa un’analisi della situazione in Sicilia e offre una serie di indicazioni pratiche per sacerdoti e laici. E per spiegarlo ulteriormente è stato anche realizzato un video di approfondimento a cura di mons. Antonino Raspanti, vescovo di Acireale e presidente della Conferenza episcopale siciliana; mons. Giuseppe La Placa, vescovo di Ragusa e delegato della Cesi per la liturgia e per la Pastorale esorcistica e fra Benigno Palilla, responsabile del servizio regionale per la Pastorale esorcistica della Cesi.

"Un’analisi di quel che avviene nelle diocesi di Sicilia - spiegano i vescovi - evidenzia una situazione che sinteticamente può essere così descritta: è in continuo aumento il numero di fedeli che si recano da sacerdoti, a volte anche da laici, per chiedere di essere liberati da presunte possessioni o infestazioni diaboliche causate, a loro dire, da malefici e fatture. A questa crescente richiesta tentano di rispondere dei sacerdoti animati da slancio pastorale nel Catechismo della chiesa cattolica. Essi tentano di recare conforto e aiuto alle persone bisognose: le accolgono, le ascoltano e le benedicono. Alcuni sacerdoti, tuttavia, non agiscono in maniera uniforme e coordinata intervenendo in vari modi con la celebrazione di Sante messe, recitando preghiere di liberazione e di guarigione e, in qualche caso, praticando preghiere di esorcismo.

Talvolta le preghiere di liberazione sono recitate nelle chiese davanti all’Eucarestia solennemente esposta, in adunanze pubbliche, con il rischio di alta spettacolarizzazione e con il pericolo di grave disorientamento dei presenti. Durante queste celebrazioni qualche sacerdote passa persino tra i fedeli benedicendoli uno per uno con il Santissimo Sacramento. Spesso si sentono urla, parolacce, bestemmie e cose del genere che turbano non poco i fedeli presenti e specialmente i bambini e i più deboli. Altre volte tali preghiere avvengono in case private guidate da laici, in alcuni casi anche assistiti da sacerdoti. La Conferenza episcopale siciliana desidera apportare chiarezza ribadendo il tradizionale insegnamento della chiesa, affinché si aiutino i fedeli con modi e mezzi approvati".

Le regole