San Giovanni Gemini tira un sospiro di sollievo: negativo il secondo tampone a studentessa

Tampone negativo per il sospetto caso di Covid registratosi nei giorni scorsi a San Giovanni Gemini. Sotto osservazione era una studentessa che era rientrata in paese dopo essere stata in Lombardia. Dopo un primo risultato positivo, il secondo controllo - realizzato al termine del periodo di quarantena - risultererebbe adesso negativo. Il fatto aveva molto allarmato la piccola comunità montana perchè sarebbe stato il primo caso registrato di Coronavirus.

"Se da un lato ci rassicura l'esito favorevole di questa vicenda - dice il sindaco Carmelo Panepinto - dall'altro deve spronarci ad assumere comportamenti responsabili per il bene nostro e di tutti: colgo l'occasione per esortarvi alla prudenza. I mezzi di protezione individuale e il divieto di creare assembramenti non adempiono solo ad un obbligo di legge, ma servono a scongiurare pericoli di contagio".

Scendono così a 13 i positivi ad oggi registrati in provincia di Agrigento, in larghissima parte dei quali connessi a comitive di giovani rientrate da vacanze all'estero o persone residenti fuori dal territorio italiano.

Tamponi negativi anche a Cianciana

Buone notizie anche da Cianciana dove sono risultati negativi i tamponi effettuati ad alcuni ragazzi che erano tornati in paese da Roma. Anche a Cianciana, dunque, si tira un sospiro di sollievo.