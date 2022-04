Concerto della fanfara dei carabinieri al "Pirandello", ecco come cambia la viabilità

Lunedì, a partire dalle 20, si terrà al teatro "Luigi Pirandello" il concerto della fanfara del dodicesimo reggimento carabinieri Sicilia. Il traffico, fra via Atenea e zone limitrofe, verrà, inevitabilmente, rivoluzionato. E' stata firmata infatti un'apposita ordinanza.

Via Atenea

Il tratto compreso tra piazza Gallo e piazza Pirandello viene chiuso al traffico veicolare ad eccezione dei mezzi di soccorso, degli automezzi delle forze dell’ordine e le autovetture delle autorità che assisteranno al concerto. Nello stesso tratto verrà istituito il divieto di sosta con rimozione in ambo i lati. Quanti provengono da piazza Gallo e da via Bac Bac, per raggiungere la via Empedocle, la via Garibaldi e la via Orfane/Barone devono transitare per la via Amendola.

Piazza Pirandello

Viene istituito il divieto di circolazione e il divieto di sosta con rimozione in tutta la piazza ad eccezione dei mezzi di soccorso, degli automezzi delle forze dell’ordine e le autovetture delle autorità che assisteranno al concerto che potranno transitare e parcheggiare nei posti loro riservati.

Piazza Sinatra

Viene istituito il divieto di sosta con rimozione nel parcheggio lato nord sottostante l’ex museo civico. I residenti di via Orfane/Barone, provenienti da piazza Sinatra, per raggiungere le loro abitazioni possono transitare a sinistra per piazza Pirandello (lato panificio) per immettersi nelle suddette vie.