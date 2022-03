"Esercizio arbitrario delle proprie ragioni in danno della madre", arrestato

Deve scontare sei mesi ai domiciliari per esercizio arbitrario delle proprie ragioni in danno della madre. Reato commesso nel 2011. E’ in esecuzione di un provvedimento emesso dal tribunale che i carabinieri di Campobello di Licata, coordinati dal comando compagnia di Licata, hanno arrestato un quarantottenne. Dopo l’esecuzione del provvedimento, l’uomo è stato accompagnato nella sua abitazione dove, appunto, dovrà restare per i prossimi sei mesi. Appare scontato che, sistematicamente, verrà sottoposto a controlli – sempre da parte dei militari dell’Arma – per accertare che rispetti o meno le prescrizioni imposte.