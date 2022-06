Esercizio arbitrario delle proprie ragioni e lesioni personali, deve scontare 1 anno: arrestato

Deve scontare un anno di detenzione domiciliare per i reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e lesioni personali. E’ in esecuzione di un’ordinanza del tribunale di Sorveglianza di Milano che i poliziotti del commissariato di Palma di Montechiaro hanno arrestato il cinquantasettenne G. M..

L’uomo, in esecuzione appunto del provvedimento del palazzo di giustizia di Milano, è stato sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare. Scontato che, d’ora in avanti, anche il cinquantasettenne palmese, così come tutti gli altri che sono sottoposti a misure cautelari in città, verrà quotidianamente controllato dalle forze dell’ordine.