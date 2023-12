Esercito, operazione Strade Sicure: cambio al Raggruppamento Sicilia

E'avvenuto ieri il passaggio di consegne alla guida del Raggruppamento “Sicilia” nell’ambito dell’operazione Strade Sicure. Il 4° Reggimento Genio Guastatori ha ceduto la responsabilità dell’operazione al Reggimento Lancieri d’Aosta (6°). Il passaggio di consegne è stato formalizzato nell’incontro, svoltosi in videoconferenza, al quale ha partecipato il comandante delle forze operative Sud, il generale di divisione Claudio Minghetti. Il comandante del 4° Reggimento Genio Guastatori, il colonnello Salvatore D’Angela, nel cedere le consegne del Raggruppamento “Sicilia” al parigrado Augusto Vizzini, comandante del reggimento Lancieri d’Aosta (6°), ha illustrato il bilancio dei sei mesi di attività operative condotte in Sicilia, durante i quali circa 500 militari dell’Esercito sono stati costantemente impegnati a garantire la sicurezza delle province siciliane, in concorso agli altri corpi armati dello Stato, per la vigilanza di infrastrutture e siti sensibili quali porti, aeroporti, piazze, stazioni ferroviarie, Tribunali e centri di accoglienza. Nel corso del secondo semestre del 2023 sono state circa 100 mile le persone identificate e circa 23.600 i veicoli controllati, diverse decine gli interventi di ordine pubblico che hanno portato all’arresto di nove persone ed a numerose denunce.

"Questi numeri - si legge in una nota - dimostrano l’impegno giornaliero dell’Esercito nell’operazione “Strade Sicure” in Sicilia, un impegno ripagato dalle attestazioni di stima e gratitudine ricevute dalle autorità e dai rappresentanti degli enti locali, ma soprattutto dal senso di gratitudine espresso costantemente dai cittadini dell’isola.