"Giochi di guerra" nel mare di Punta bianca: navi militari in arrivo in autunno

Del futuro della riserva naturalistica di Drasi - Punta bianca non si parla ormai da tempo, ma di certo c'è che l'esercito - pur avendo molto rallentato le proprie attività - non ha mai smesso di reputarsi a "casa sua" all'interno del poligono semi permanente che da decenni si trova sulla costa.

Adesso quel tratto di mare si prepara a ospitare dei "giochi di guerra", cioè l'attività addestrativa "Mare Aperto 2", la prosecuzione di quella condotta fino a fine maggio in diversi luoghi in Italia (e, anche se nessuno se ne è accorto, anche davanti Drasi). Si tratta di quella che viene definita la più grande esercitazione nazionale della marina militare per addestrare gli equipaggi nelle principali forme di lotta sul mare e dal mare.

Un'attività che contrasta appunto con l'uso del poligono da terra, tanto che adesso le attività condotta da esercito e forze dell'ordine dovrà essere sospesa dal 16 ottobre al 4 novembre prossimi per far largo alla Marina.