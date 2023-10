“Imbarcazione a fuoco con feriti”, soccorsi in azione per l'esercitazione di Protezione civile

Un incendio su un'imbarcazione al largo di Porto Empedocle è stato simulato in mattinata per testare l'efficienza delle unità di soccorso. L'esercitazione, promossa in occasione della settimana nazionale della Protezione civile, ha visto la partecipazione di tutte le forze coinvolte in situazioni emergenziali del genere. Per l'occasione è stata anche messa in acqua la speciale barriera anti-inquinamento prevista nei casi di sversamenti di idrocarburi in mare.