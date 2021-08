Uscì di casa per sottoporsi al vaccino Covid e venne arrestato, 42enne torna ai domiciliari

Il tribunale di Sorveglianza di Palermo, per la quarta volta, ha accolto l'istanza dell'avvocato Monica Malogioglio ed ha riammesso alla detenzione domiciliare losi Ivan Daniele

Il tribunale di Sorveglianza di Palermo, per la quarta volta, accoglie l'istanza dell'avvocato Monica Malogioglio e riammette alla detenzione domiciliare losi Ivan Daniele, 42 anni, noto per reati contro il patrimonio.

Losi era tornato in carcere perché si era allontanato dagli arresti domiciliari. Lo scorso luglio, il 42enne agrigentino si era allontanato - non prima di avvisare le forze dell ordine - da casa, ma al suo rientro aveva deciso di uscire di nuovo dall'abitazione, suscitando i dubbi le forze dell ordine che hanno fatto un controllo ed hanno verificano che lo studio medico era chiuso. Losi si era allontanato da casa, infatti, stando a quanto ha riferito, per recarsi nello studio medico del suo sanitario a Villaseta. Sosteneva, nello specifico, di doversi sottoporre alla vaccinazione anti-Covid.