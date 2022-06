Esce dal supermercato e viene scippata dei sacchetti della spesa e della borsetta: vittima una 78enne

Esce dal supermercato, dove ha fatto la spesa, e viene strattonata da qualcuno che riesce ad appropriarsi non soltanto dei due sacchetti della spesa che teneva in mano, ma anche della borsetta. La donna, una settantottenne di Canicattì, finisce – fra via Majorana e via Boito – su un’autovettura parcheggiata. Uno scippo in piena regola, effettuato nel primo pomeriggio da una persona (la vittima non è stata in grado di riconoscere se fosse un uomo o una donna) che indossava una tuta di colore grigio chiaro con un cappuccio. Cappuccio che il delinquente portava sulla testa.

Il ladro, arraffato quello che ha potuto (i sacchetti della spesa appunto e la borsetta ndr.) è scappato lungo via Francia ed ha poco più avanti abbandonato le buste della spesa. Scattato l’allarme, sul posto, è accorsa una pattuglia dei poliziotti del commissariato cittadino che hanno appunto ritrovato sia i sacchetti della spesa che il ladro aveva, nel frattempo, abbandonato per strada, sia la borsa della donna. All’interno c’erano tutti gli effetti personali della vittima, ma non i soldi: circa 60 euro in contanti.