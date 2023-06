Dalla farmacia all'ottica passando per la chiesa: contestata raffica di furti, arrestato favarese

Una escalation di furti messi a segno tra gennaio ed aprile. Ad essere presi di mira sono stati: una farmacia, un panificio, l'inaugurando negozio di cosmetici, un'ottica, un punto vendita di biancheria per la casa ed ancora un furgone, dal quale sono stati portati via 60 litri di olio ed attrezzi da lavoro, e la chiesa di San Giuseppe artigiano di Favara dove venne svuotata la cassetta delle offerte.

E' dunque per furto aggravato e ricettazione che i carabinieri di Favara hanno arrestato, in esecuzione di un'ordinanza del giudice per le indagini preliminari, Luigi Caramanno di 45 anni. L'indagato è stato posto agli arresti domiciliari.

Si tratta del favarese che, qualche settimana fa, era stato arrestato, ad Agrigento, per un tentato furto in un ristorante del viale Della Vittoria.

All'uomo è stata contestata anche l'ipotesi di reato di ricettazione. E questo perché venne trovato alla guida di una Fiat Panda rubata.