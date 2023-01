"Lesione a causa di un errore tecnico durante l'intervento di 'tenolisi'": Asp citata in tribunale

"Lesione riconducibile ad un errore tecnico durante l'intervento di 'tenolisi' eseguito il 26 gennaio del 2018 dai medici di Ortopedia e Traumatologia". Una paziente ha chiesto, prima con procedimento di mediazione e poi citando l'Asp dinanzi al tribunale di Agrigento, la condanna al risarcimento danni da 33.585 euro, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria. L'udienza è stata fissata per il 28 febbraio davanti ai giudici del tribunale di Agrigento a cui, appunto, l'ormai ex paziente ha chiesto di dichiarare la responsabilità per colpa medica dei sanitari operanti nell'unità complessa di Ortopedia e Traumatologia. Negli atti dell'Asp non viene specificato di quale ospedale si tratti.

L'Asp ha chiarito però che, sulla base degli atti in suo possesso, non si ravvisano profili di responsabilità medico professionale a carico dei sanitari. L'interesse dell'azienda sanitaria provinciale è quindi quello di costituirsi in giudizio per sostenere l'infondatezza dell'azione giudiziale intrapresa e la correttezza dell'operato dei sanitari e ottenere l'integrale rigetto delle pretese risarcitorie. L'Asp quindi si costituirà in giudizio e il commissario straordinario, Mario Zappia, ha deciso di conferire l'incarico, di rappresentanza e difesa dell'ente, ad un avvocato esterno iscritto negli elenchi dei professionisti di fiducia.