"Errate cure durante il ricovero e intervento chirurgico", l'Asp trascinata in tribunale

"Errate cure dopo una caduta accidentale - verificatasi il 29 settembre del 2016 - e un ricovero all'unità operativa di Ortopedia e Traumatologia di un presidio ospedaliero agrigentino (è stato omissato quale ndr.) dove il paziente è stato sottoposto ad un intervento chirurgico". E' con queste motivazioni che un uomo ha citato, dinanzi al tribunale di Sciacca, l'azienda sanitaria provinciale di Agrigento chiedendo il risarcimento danni quantificato in 24 mila euro. La prima udienza è stata già fissata al 12 ottobre.

Fra le parti vi sarebbe già stato un tentativo - ma senza alcun esito - di conciliazione.

Al tribunale di Sciacca, l'uomo - che è stato ricoverato dal 29 settembre all'8 ottobre del 2016 - ha chiesto "di accertare i profili di responsabilità dei sanitari dell'unità operativa Ortopedia e Traumatologia di (omisiss) in ordine ai danni subiti in seguito al ricovero e all'intervento chirurgico". L'Asp, per sostenere il corretto operato e per difendersi, ha già conferito mandato ad un legale esterno che si occuperà della rappresentanza e della difesa.